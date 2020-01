Coronavirus cinese: pronto l’aereo per il rimpatrio degli italiani, si attende Pechino (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tutto pronto per la partenza dell’aereo che riporterà una sessantina di connazionali in Italia da Wuhan, la città cinese epicentro dell’epidemia del Coronavirus. Si attende il via libera definitivo del governo di Pechino – spiegano fonti della Farnesina – assicurando comunque che il governo lavora senza sosta per organizzare il loro ritorno il prima possibile. Coronavirus cinese: il bilancio dei morti sale a 169 e 1032 nuovi casi, dispiegato l’esercitoL'articolo Coronavirus cinese: pronto l’aereo per il rimpatrio degli italiani, si attende Pechino Meteo Web. meteoweb.eu

