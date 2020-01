Coronavirus cinese: perché ci sono così tante segnalazioni di casi sospetti (Di giovedì 30 gennaio 2020) “La sintomatologia determinata dal nuovo Coronavirus è la stessa dell’influenza stagionale che sta per raggiungere il picco, ed è per questo che ci sono segnalazioni di casi sospetti. In presenza del fattore di rischio, ovvero essere stati in Cina, è giusto che il paziente sia sottoposto a controlli“: lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, nel corso di un incontro al Ministero della Salute, organizzato dalla Fimmg. “La situazione epidemiologica è questa: esiste una contemporaneità con l’influenza dopodiché può essere un rinovirus, una polmonite o altro. I laboratori fanno il loro lavoro in maniera molto puntuale e competente. Nel caso ci dovessero essere delle conferme, saranno immediatamente comunicate. Non si può escludere un caso italiano. Noi lo riteniamo possibile. Facciamo di tutto per ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, i Simpson avevano previsto il virus cinese nel 1993 - Avvenire_Nei : La #malaria uccide 400mila persone ma non ci fa paura come il #virus cinese -