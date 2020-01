Coronavirus cinese, Ministro Speranza: “Emergenza gestita come colera e peste, forme gravi in chi soffre di diabete e ipertensione” (Di giovedì 30 gennaio 2020) L’emergenza da Coronavirus “pur essendo classificata come di pericolosità di tipo B, come nel caso della Sars, viene gestita come Virus di tipo A, equivalente a colera e peste“: lo ha affermato oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza nell’informativa urgente alla Camera sul Coronavirus cinese. “L’Italia è in costante contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità e monitora attentamente la situazione“. “Sono 7.711 i contagi da Coronavirus complessivamente accertati secondo i dati riportati stamani, e 170 i decessi correlati“. “L’OMS, dopo lunghe discussioni, con punti di vista divergenti, e tenendo conto delle misure intraprese dalla Cina, ha ritenuto di riunirsi oggi” per valutare la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e “di fornire nel frattempo ... meteoweb.eu

