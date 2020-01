Coronavirus cinese: il bilancio dei morti sale a 169, 1032 nuovi casi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il numero di vittime confermate per l’epidemia di Coronavirus cinese è salito a 169, con 37 morti ieri nello Hubei: lo ha reso noto il governo cinese. I nuovi casi registrati nella provincia sono stati 1.032, in ulteriore rallentamento rispetto ai 1.459 di due giorni fa e ai 2.077 di lunedì.L'articolo Coronavirus cinese: il bilancio dei morti sale a 169, 1032 nuovi casi Meteo Web. meteoweb.eu

