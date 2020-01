Coronavirus, Cina sempre più blindata: stop ai voli per molte compagnie aeree, Bmw chiude tre fabbriche (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si allunga il numero delle compagnie aeree che bloccano i voli da e per la Cina colpita dall’emergenza Coronavirus. Dopo lo stop ai voli verso Wuhan molte compagnie hanno scelto un approccio più drastico fermando o riducendo i voli per le altre destinazioni cinesi. British Airways, ieri, è stata la prima compagnia ad deciso di sospendere tutti i voli da e verso la Cina. Il gruppo tedesco Lutfhansa e le sue controllate, alcune ore dopo, hanno seguito l’esempio annunciando una sospensione di tutti i collegamenti fino al 9 febbraio. Anche Iberia ha deciso di sospendere i suoi voli verso Shanghai, l’unica tratta della compagnia spagnola. La compagnia canadese Air Canada, ha annunciato che sospenderà i voli diretti per Pechino e Shanghai da oggi. Anche la compagnia aerea scandinava Sas ha annunciato la sospensione dei suoi collegamenti aerei verso Pechino e Shanghai a ... meteoweb.eu

