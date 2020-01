Coronavirus, caso sospetto su una nave da crociera: si allontana l’ipotesi di sbarco, a bordo situazione tranquilla (Di giovedì 30 gennaio 2020) Al porto di Civitavecchia non ci sono solo i 6mila passeggeri e i mille membri di equipaggio bloccati sulla Costa Smeralda per motivi precauzionali: anche centinaia di passeggeri che sarebbero dovuti partire oggi per iniziare la crociera sono infatti in attesa che arrivino i risultati dall‘ospedale Spallanzani sul sospetto casi di Coronavirus registrato a bordo. Il molti stanno arrivando al porto di Civitavecchia per imbarcarsi anche perché, dicono, nessuno ha detto loro se partiranno o meno, ne’ dalla Costa sono arrivate informazioni su quanto sta avvenendo a bordo. “Nessuno ci ha detto nulla – dice una coppia che ha accompagnato la figlia e alcuni amici alla partenza – abbiamo saputo la notizia leggendo su internet, siamo qui, vediamo che succede. Paura? No, ma qualche preoccupazione c’e'”. I passeggeri in partenza vengono trasferiti ... meteoweb.eu

