Coronavirus, caso sospetto su una nave da Crociera: esiti rassicuranti dai primi test, il Sindaco di Civitavecchia non autorizza lo sbarco (Di giovedì 30 gennaio 2020) Avrebbero dato esiti rassicuranti, apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, i primi test sui due cittadini cinesi in isolamento sulla nave da Crociera Costa Smeralda a Civitavecchia eseguiti allo Spallanzani di Roma. “Non ci deve essere alcun allarmismo in merito alla nave ormeggiata al porto di Civitavecchia. Le competenti autorita’ hanno messo in atto le procedure operative del caso e sono in corso gli accertamenti sui campioni giunti presso l’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma“. Lo afferma, in una nota, l’assessore alla Sanita’ e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Occorreranno dei tempi tecnici per compiere le necessarie verifiche, ma la situazione non desta particolari preoccupazioni”, conclude D’Amato. Il sindaco di Civitavecchia: “No allo ... meteoweb.eu

