Coronavirus | caso sospetto in Italia | ragazza rientrata dalla Cina sotto osservazione

Torna il terrore Coronavirus in Italia. Dopo lo scampato pericolo dei giorni scorsi della donna cinese svenuta in autogrill, un altro caso sospetto è ora al vaglio dei medici Italiani. Ci dobbiamo spostare ad Alessandria: è qui che l'Azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio, in una nota ufficiale, ha appena comunicato, aggiornando le prime notizie sulla ragazza ricoverata, che "oggi pomeriggio è stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive una giovane donna proveniente dalla Cina che presentava sintomi influenzali non gravi". La donna, come previsto dalla procedura ministeriale, è stata trattenuta e ricoverata in misura precauzionale, domani (giovedì) saranno disponibili i risultati dei test specifici". Coronavirus, caso sospetto all'ospedale di Alessandria. Sono scattate immediatamente le procedure previste dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte.

