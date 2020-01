Coronavirus, caso sospetto a Roma: turista cinese ricoverato allo Spallanzani per accertamenti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, caso sospetto a Roma: turista cinese portato allo Spallanzani Nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 gennaio 2020, un turista cinese è stato ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma con sintomi che fanno pensare a un caso sospetto di Coronavirus. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza in un albergo di via Cavour, nel centro della Capitale, dove era arrivato (dalla Cina) da un paio di giorni. All’arrivo dei sanitari, che si sono presentati in via precauzionale con tute e mascherine, il turista presentava sintomi compatibili con il Coronavirus cinese, tra cui febbre alta. Così, è stato trattato secondo le procedure previste: trasportato allo Spallanzani, che secondo le indicazioni del ministero della Salute è l’ospedale di riferimento per il virus 2019-nCoV, e sottoposto a quarantena. Bisognerà ora attendere i risultati degli esami, per ... tpi

