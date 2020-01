Coronavirus, Burioni: “Subito il vaccino solo per vedere i no vax implorarlo in ginocchio” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, Burioni: “Subito il vaccino solo per vedere i no vax implorarlo in ginocchio” “Desidererei che si trovasse immediatamente un vaccino contro il Coronavirus per due motivi. Il primo perché salverebbe tante vite umane, il secondo per il piacere di vedere gli antivaccinisti implorare la vaccinazione in ginocchio sui ceci”. Questo il provocatorio tweet di Roberto Burioni che, parlando della preoccupante diffusione del Coronavirus, è tornato all’attacco del suo “bersaglio preferito”: i “No Vax”. Il medico, ospite del programma Genetica Oggi su Radio Cusano Campus, ha espresso i suoi timori sul pericoloso virus cinese: “Se una malattia – ha spiegato – ha il 3% di mortalità ed è molto diffusa, è una catastrofe. La Spagnola nel 1918 ha avuto il 2% di mortalità. Ai seimila casi diagnosticati bisognerebbe ... tpi

