Coronavirus, bloccata nave da crociera in Italia: casi sospetti a bordo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una nave è ferma da stamattina alle 7.30 alla banchina del terminal crociere di Civitavecchia a causa della febbre alta riscontrata in una passeggera originaria di Macao, che ha fatto scattare il protocollo d'emergenza Coronavirus. La nave Costa Smeralda, con 7mila persone a bordo, proveniva da Palma di Maiorca. Questa mattina il medico di bordo, come prassi, ha comunicato alla Sanità marittima che c'era un caso di febbre, attivando i controlli del caso e la donna, che ha 54 anni, è stata messa in isolamento nell'ospedale di bordo. Sotto osservazione dei medici c'è pure il marito della donna. L'uomo al momento non presenta sintomi. Campioni prelevati dai due passeggeri sono partiti da Civitavecchia per l'ospedale romano per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. I due cinesi originari di Macao sono arrivati a Milano Malpensa con un volo da Hong

