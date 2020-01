Coronavirus, bloccata a Civitavecchia nave con 6mila passeggeri. Russia chiude i confini con la Cina (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il numero totale dei morti da Coronavirus in Cina è salito a 170. Lo ha annunciato la Commissione sanitaria nazionale cinese aggiungendo che i casi confermati di contagio, registrati in tutte le regioni cinesi, sono almeno 7.711. E mentre il presidente della Fed, la Banca centrale americana, Jerome Powell, ha annunciato che il Coronavirus crea delle incertezze per le prospettive economiche mondiali, il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato all'esercito di prendersi in carico la lotta contro il contagio da nuovo Coronavirus.Intanto, un caso sospetto di Coronavirus è in questo momento in isolamento nell'ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Una signora cinese di Hong Kong, 54 anni, a bordo della nave con il compagno, ha febbre e problemi respiratori. Sulla nave sono giunti i medici dello Spallanzani per realizzare i test. Il compagno non ... ilfogliettone

Tg1Raiofficial : #Coronavirus #Civitavecchia Una nave da crociera è bloccata con 7000 passeggeri. Una coppia di cinesi è in isolamen… - Agenzia_Ansa : Studente italiano a #Wuhan 'Restiamo tutti chiusi in casa' La testimonianza all'ANSA VIDEO 'Città bloccata sia in e… - infoitinterno : Coronavirus, bloccata nave da crociera con seimila persone, due cinesi in isolamento -