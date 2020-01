Coronavirus, altro caso sospetto a Monza, ecco la situazione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Si tratta di uomo di 40 anni reduce da un viaggio di lavoro in Cina. Dopo aver accusato dei sintomi riconducibili al Coronavirus è stato posto in isolamento Il Coronavirus continua a spaventare il mondo e in questi giorni sta iniziando a incutere terrore anche in Italia. Dopo i casi non accertati a Pistoia e a Napoli, stavolta è il turno di Monza, dove un uomo di circa 40 anni reduce da un viaggio di lavoro in Cina ha accusato dei sintomi riconducibili al male che sta affliggendo il paese asiatico e non solo. Al momento sono in corso gli accertamenti del caso presso l’ospedale San Gerardo di Monza. L’esito potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, ma al momento è massimo il riserbo da parte dell’azienda ospedaliera. LEGGI ANCHE -> Coronavirus, SPORT CINESE IN reduce dGINOCCHIO: GARE SPOSTATE oronavirus, sport cinese in ginocchio: ... chenews

