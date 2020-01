Coronavirus, allarme rientrato: negativi i passeggeri a bordo della nave ferma a Civitavecchia (Di giovedì 30 gennaio 2020) I passeggeri a bordo della nave di Costa Crociere ferma a Civitavecchia sono risultati negativi al Coronavirus. La conferma è arrivata dalle analisi svolte presso il centro di riferimento Spallanzani di Roma. Ora la nave potrà ripartire al più presto e i i 1.143 passeggeri (su 7mila) a bordo potranno sbarcare dopo ore di attesa. A far scattare l’allarme era stata una donna di 54 anni, residente a Hong Kong, posta in isolamento per febbre alta. «La nave può essere messa in “libera pratica sanitaria”. Le autorità sanitarie stanno informando la Capitaneria di Porto», si legge su un comunicato del ministero della Salute. Il braccio di ferro sullo sbarco A non volere lo sbarco – nonostante l’autorizzazione della Sanità Marittima, dopo i primi risultati dei test definiti «rassicuranti» – è il primo cittadino di Civitavecchia Ernesto Tedesco che, ... open.online

