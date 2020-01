Coronavirus – allarme Italia: due casi confermati dal presidente Conte (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa ha confermato i primi due casi di Coronavirus in Italia: la situazione Ragazzina con mascherina, Fonte: GettyImages Il Coronavirus, la terribile e spaventosa epidemia che sta terrorizzando tutto il mondo, arriva anche in Italia, con due casi che sono stati accertati: la conferma arriva dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in serata, nell’ambito di una conferenza stampa. Le persone in questione sono due turisti cinesi a Roma. L’esecutivo ha intanto disposto la sospensione dei voli diretti e provenienti dalla Cina. “I due casi accertati sono due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese, i primi due casi accertati di Coronavirus”. Con queste parole, riportate dall’Ansa, il presidente del Consiglio ha certificato la situazione, ribadendo di essere vigili e ... chenews

