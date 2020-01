Coronavirus, accertamenti all’ospedale di Monza su un paziente di ritorno da un viaggio in Cina (Di giovedì 30 gennaio 2020) All'ospedale San Gerardo di Monza sono in corso gli accertamenti su un possibile caso di Coronavirus. Un paziente rientrato dopo un viaggio di 15 giorni in Cina, che accusava sintomi influenzali, è ricoverato per le analisi previste dal protocollo messo a punto dalla Regioni. I risultati del tampone sono attesi nel tardo pomeriggio. fanpage

