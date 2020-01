Coronavirus a Roma, rientrato l’allarme su nave da crociera a Civitavecchia: “Escluso pericolo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) È rientrato l'allarme a bordo della nave Costa Smeralda ormeggiata da questa mattina al porto di Civitavecchia. I risultati degli esami eseguiti all'ospedale Spallanzani di Roma hanno dato esito negativo: "I due passeggeri sottoposti a verifiche sanitarie non sono affetti da Coronavirus". In seguito alla pubblicazione dei risultati definitivi, i passeggeri a bordo della nave sono potuti sbarcare. fanpage

repubblica : Roma, psicosi coronavirus. Il Conservatorio di Santa Cecilia impone: 'Visita obbligatoria per tutti gli allievi ori… - Tg3web : #Coronavirus Tutta la comunità scientifica è impegnata a studiare il virus e a capire come fermarlo. In prima fila… - SkyTG24 : Due turisti cinesi, a causa di un sospetto caso di #Coronavirus, sono stati messi in isolamento a bordo di una nave… -