Coronavirus: a Roma primi 2 casi. Direttore Spallanzani: “Non c’è rischio per popolazione” (Di giovedì 30 gennaio 2020) I due pazienti sono in isolamento, in buone condizioni. La tempestività dell’intervento ci fa pensare che non ci sono persone esposte. Così a margine della conferenza stampa il Direttore scientifico dell'ospedale Romano in cui sono tenuti in quarantena i due cittadini cinesi in vacanza a Roma contagiati dal Coronavirus. fanpage

