Coronavirus a Roma, due casi sospetti: turisti cinesi ricoverati (Di giovedì 30 gennaio 2020) Continua l’emergenza Coronavirus, mentre il numero di decessi è salito a 170: dopo altre città italiane (tra cui Napoli, Varese e Pistoia) si registrano due casi sospetti anche a Roma. Nonostante i casi infetti rimangano per la maggior parte circoscritti all’area di Wuhan, si teme una rapida diffusione dell’epidemia anche nel resto del mondo. Coronavirus, due casi sospetti a Roma Due casi sospetti stanno allarmando le autorità nella capitale. Si tratta di due turisti cinesi, arrivati a Roma da un paio di giorni. La coppia è stata soccorsa dall’ambulanza nell’albergo di via Cavour dove stava soggiornando, perché presentava febbre e altri sintomi correlabili al virus cinese. Il personale sanitario ha adottato tutte le precauzioni del caso, munendosi di mascherine e tute bianche. Il paziente è stato trasportato all’Istituto Spallanzani per essere ... notizie

