Coronavirus a Roma, Conservatorio di Santa Cecilia: “Visita obbligatoria per gli allievi orientali” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il rettore del Conservatorio di Santa Cecilia in una mail inviata ai docenti comunica la sospensione delle lezioni per tutti gli studenti orientali che frequentano i corsi e visita medica obbligatoria per accertare che non abbiano i sintomi del Coronavirus. Gli insegnanti sono rimasti senza parole. fanpage

