Coronavirus a Civitavecchia: negativi i due passeggeri sospetti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dopo i due casi sospetti di Coronavirus a bordo di una nave da crociera, rimasta bloccata al porto di Civitavecchia, arriva l’esito degli esami della coppia proveniente da Hong Kong che erano stati isolati dall’ospedale Spallanzani di Roma per essere sottoposti alle analisi del caso. I primi test effettuati sui due passeggeri asiatici risultano essere negativi. Il marito della donna, nonostante non avesse alcun sintomo, è stato messo ugualmente in quarantena dal momento che poteva essere sempre in una fase di incubazione dato lo stretto rapporto che ha avuto con la donna. Coronavirus a Civitavecchia: sindaco blocca lo sbarco Ernesto Tedesco, il sindaco di Civitavecchia si è opposto allo sbarco dei passeggeri della nave da crociera, nonostante tale procedura fosse stata autorizzata dalla Sanità Marittima. Il primo cittadino non ci sta: “Siamo preoccupati e anche i ... notizie

TgrRai : Coppia di cinesi con febbre alta su nave crociera a #Civitavecchia, bloccati seimila passeggeri: sospetti per… - Giorgiolaporta : Cosa avverrebbe se una persona infetta dal #coronavirus sbarcasse non a #Civitavecchia ma nei tanti #portiaperti de… - Agenzia_Ansa : Le prime analisi escludono casi di #coronavirus sulla nave #Costa ferma a #Civitavecchia. La rabbia dei passeggerei… -