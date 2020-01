Coronavirus, a Civitavecchia 7 mila bloccati su nave da crociera: negativi gli esami sulla coppia a bordo. Il sindaco: «No allo sbarco» (Di giovedì 30 gennaio 2020) È solo uno il caso sospetto di Coronavirus a bordo di una nave Costa Crociere ferma nel porto di Civitavecchia e non due, come appreso in un primo momento. Marito e... leggo

