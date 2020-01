Coronavirus, 2 casi in Italia. Conte: "Nessun motivo di creare panico e allarme sociale" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus 2019-nCoV è ufficialmente arrivato in Italia. L'annuncio è stato dato questa sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza.Le due persone risultate positive al Coronavirus 2019-nCoV sono due turisti cinesi che al momento si trovano in isolamento all’ospedale Spallanzani di Roma. Le loro condizioni sarebbero buone. La stanza in cui risiedevano presso l'hotel Palatino di via Cavour a Roma è stata prontamente sigillata mentre gli altri componenti della comitiva di cui facevano parte i due turisti sono stati scortati in ospedale dalla polizia e saranno sottoposti nelle prossime ore a tutti gli accertamenti del caso:Stiamo facendo attente verifiche per ricostruire il percorso dei due cittadini cinesi per isolare i loro passaggi e evitare assolutamente rischi ulteriori.Il ... blogo

Agenzia_Ansa : Il premier Conte: ' Primi due casi di #Coronavirus accertati in Italia' FLASH #ANSA - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Casi accertati di #Coronavirus in Italia sono due turisti cinesi'. 'Chiuso il traffico aereo da… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -