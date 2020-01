Coronavirus, 170 morti in Cina. Vice-ministro della Salute: “Rimpatrio italiani nelle prossime 72 ore, poi due settimane di quarantena” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Continua ad aumentare il numero delle vittime del Coronavirus: sono 170 dall’inizio dell’epidemia in Cina, dove solo nelle ultime ventiquattr’ore si sono registrati oltre 1700 nuovi casi di contagio, mille dei quali solo nello Hubei, la provincia focolaio dell’infezione, per un totale di oltre 7mila e 700 contagiati, mille e passa dei quali sono in condizioni gravi. Nella giornata di giovedì è in programma una nuova riunione d’emergenza dell’Oms e intanto in Italia ci sono nuovi casi sospetti: si tratta di una coppia di turisti cinesi ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma e di una donna asiatica che – come il marito – al momento si trova in isolamento nell’ospedale di bordo della nave da crociera Costa Smeralda, ferma a Civitavecchia dopo il suo arrivo da Palma di Maiorca. Tutti gli altri croceristi – circa 7mila ... ilfattoquotidiano

