Coronavirus | 170 morti In Cina mille nuovi contagi | Ikea chiude tutti gli store In

Coronavirus - 170 morti in Cina e 1700 nuovi casi in 24 ore. Quinta persona contagiata in Francia - via al rimpatrio dei nostri connazionali : Continua ad aumentare il numero delle vittime del Coronavirus: sono 170 dall’inizio dell’epidemia in Cina, dove solo nelle ultime ventiquattr’ore si sono registrati oltre 1700 nuovi casi di contagio, mille dei quali solo nello Hubei, la provincia focolaio dell’infezione, per un totale di 7mila contagiati. Anche il Tibet ha riportato il suo primo caso, come ha fatto sapere la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese. I ...

Cina - allarme Coronavirus : “Possibili 1700 casi di infezione” : Gli esperti britannici hanno stimato più di 1700 nuovi casi di infezione di coronavirus, molti di più rispetto ai soli 50 stimati dalla Cina. L’Ecdc dichiara: “Basso rischio per l’Europa“. Cina, esperti britannici lanciano l’allarme Secondo quanto descrivono gli esperti britannici, potrebbero essere 1723 i casi di coronavirus che da dicembre sta contagiando la Cina, e non solo 50 come si repuatava qualche ...