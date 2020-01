Coronavirus, 170 morti in Cina e 1700 nuovi casi in 24 ore. Quinta persona contagiata in Francia, via al rimpatrio dei nostri connazionali (Di giovedì 30 gennaio 2020) Continua ad aumentare il numero delle vittime del Coronavirus: sono 170 dall’inizio dell’epidemia in Cina, dove solo nelle ultime ventiquattr’ore si sono registrati oltre 1700 nuovi casi di contagio, mille dei quali solo nello Hubei, la provincia focolaio dell’infezione, per un totale di 7mila contagiati. Anche il Tibet ha riportato il suo primo caso, come ha fatto sapere la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese. I 38 decessi registrati nella giornata di mercoledì segnano il più alto aumento di decessi giornalieri dall’inizio dell’epidemia e arrivano mentre è in corso un massiccio sforzo di contenimento che sta tenendo bloccate decine di milioni di persone in quarantena preventiva. Nel tentativo di contenere il contagio infatti, Lufthansa, Klm, Air France, American Airlines, Finnair e British Airways hanno annullato tutti i voli da e per la Cina, mentre ... ilfattoquotidiano

repubblica : Coronavirus, 170 morti. In Cina mille nuovi contagi, Ikea chiude tutti gli store. Casi sospetti a Roma e Alessandri… - repubblica : Coronavirus, bilancio morti sale a 170. Mille nuovi contagi. Casi sospetti a Roma e Alessandria [aggiornamento dell… - RaiTre : #Coronavirus cinese, 170 morti, cresce la paura. Aggiornamenti e reazioni - #Timeline con @iosonocarrara -