Coronavirus: 170 morti, 1.700 nuovi contagi. Nuovi casi in Tibet e Singapore (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, le ultime notizie: 170 morti, 1.700 Nuovi contagi In base alle ultme notizie sul Coronavirus, sale a 170 il numero dei morti, mentre si registra una impennata dei contagi con 1.700 Nuovi casi, che si sommano ai circa 6.000 già accertati. Coronavirus: qui tutto quello che c’è da sapere sul virus cinese ed evitare la psicosi Questo significa che al momento, giovedì 30 gennaio 2020, i casi già accertati salgono a 7.700. Il numero delle vittime è salito a 170 a causa di 37 decessi nella provincia dell’Hubei, dove si è diffusa la malattia e uno nella provincia sud-occidentale di Sichuan. Anche il Tibet ha riportato il suo primo caso, ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese. Mentre in Malaysia sono state arrestate quattro persone con l’accusa di aver diffuso sui social media notizie false sull’epidemia di Coronavirus. Lo riferisce la Cnn. I ... tpi

