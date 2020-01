Cormezz: se per Muti al San Carlo si pagano 1.200 euro, perché veder giocare Messi non dotrebbe costare caro? (Di giovedì 30 gennaio 2020) Monica Scozzafava sul Corriere dello Sport risponde alla contestazione nata ieri per il caro biglietti del Napoli. La questione sono i tagliandi che verranno Messi in vendita da oggi per Napoli-Barcellona dove la curva, considerata settore popolare, costerà 70 euro. Per l’azienda Napoli l’evento Napoli-Barcellona è considerato uno spettacolo di lusso. E partendo dal presupposto che il tifoso è un cliente, il prezzo così alto del biglietto ne è la diretta conseguenza. Il tifoso invece vorrebbe che il calcio fosse solo sentimento e dimentica che il pallone è oramai business e commercio, ma non solo per il Napoli Nel calcio, a tutte le latitudini, il business è prevalente rispetto alle ragioni del cuore. Se per Riccardo Muti al San Carlo si è pagato 1.200 euro, l’arrivo di Messi al San Paolo va considerato un grande evento dello stesso livello. Insomma i biglietti per ... ilnapolista

