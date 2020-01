Cormezz: Petagna e non Mateta, come cambia la strategia del Napoli su Llorente (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Napoli ha chiuso con la Spal per Petagna il cui arrivo però è posticipato a giugno dal momento che il club ferrarese non aveva intenzione di privarsi del suo attaccante a metà stagione. Proprio questo slittamento di tempi ha fatto cambiare le strategie i uscita del Napoli secondo il Corriere del Mezzogiorno L’alternativa era Mateta e il Napoli anche nella mattinata di ieri ha offerto 20 milioni più bonus per acquistare l’attaccante francese, classe 1997, ma il Mainz ha rifiutato la proposta. Llorente dovrebbe restare al Napoli fino a fine stagione, poi potrebbe decidere di chiudere la carriera alla Real Sociedad. L'articolo Cormezz: Petagna e non Mateta, come cambia la strategia del Napoli su Llorente ilNapolista. ilnapolista

napolista : Cormezz: #Petagna e non #Mateta, come cambia la strategia del #Napoli su #Llorente L’arrivo dell’attaccante dalla… - infoitsport : Cormezz: De Laurentiis ha chiamato Mattioli per sbloccare Petagna - zazoomblog : Cormezz: De Laurentiis ha chiamato Mattioli per sbloccare Petagna - #Cormezz: #Laurentiis #chiamato -