Coppa Italia, Giudice Sportivo: 2 giornate a Leiva, squalificato Iachini (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il brasiliano punito con l'aggravante "per un'espressione offensiva accompagnata da un gesto plateale". foxsports

AntoVitiello : Ibra al Milan è soprattutto questo, non solo gol e passaggi vincenti. Il post di #Leao dopo la vittoria con il Tori… - acmilan : ???? A fierce fightback at San Siro. Hakan, Jack and Zlatan send the Rossoneri to the semis ????… - Inter : ?? | FOTO I gol di #Candreva e #Barella, gli esordi di #Eriksen e #Moses... e tutte le più belle immagini di… -