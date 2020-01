Conte | “Ci sono due casi accertati di Coronavirus in Italia”

Foggia in piazza contro la mafia. Lettera di Conte : “Cittadini non si sentano soli - lo Stato c’è. Questo governo è dalla parte di chi reagisce” : “La lotta alle mafie non deve avere bandiere né colori politici”. Il premier Giuseppe Conte, con una Lettera indirizzata al Corriere del Mezzogiorno, ha deciso di di esprimere il “suo pieno sostegno alla manifestazione contro la mafia che si svolge oggi a Foggia e a chi ha deciso di esserci: associazioni, studenti, sindacati, amministratori, società civile”. Quella alle mafie per il premier “è una lotta che deve ...

Rospi (ex M5S) a TPI : “Ci saranno nuove uscite dal Movimento - da mesi cova il malContento” : Rospi (ex M5S) a TPI: “Ci saranno nuove uscite dal Movimento, da mesi cova il malcontento” “Parecchi colleghi mi hanno mandato dei messaggi per esprimere solidarietà verso la mia decisione di lasciare il gruppo. Suppongo che, dopo il mio gesto, altre persone faranno la stessa scelta”. A parlare in un’intervista telefonica a TPI è Gianluca Rospi, deputato che ha lasciato pochi giorni fa il gruppo M5S per unirsi al ...

Zingaretti promuove Conte : “Si è dimostrato un buon capo di governo”. E sulla durata dell’Esecutivo gialloverde : “Ci sono tutte le condizioni per andare avanti. Elezioni inevitabili se dovesse cadere” : “Dopo la caduta di questo governo, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le Elezioni. sono convinto che ci siano tutte le condizioni per andare avanti. Ma ci vuole una comune volontà politica”. E’ quanto afferma in un’intervista al Corriere della Sera il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Fino ad ora – aggiunge il leader dem – abbiamo ottenuto alcuni risultati importanti e la ...

Lettera Corriere dello Sport - Zazzaroni : “Ci siamo sentiti con Conte - ma non sapeva neanche di cosa parlava…” : “Se è vera la Lettera pubblicata dal Corriere dello Sport? Salvo24 lo intervisto oggi e il pezzo uscirà domani. E’ un amico di Fabio Canino, non lo conosco ma ho visto la sua foto. In realtà si chiama Franco, ci ho già parlato, è un lettore abituale che ha scritto a Cucci più volte”. Parla così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. “Ha provato a parlare con ...

Sardine - il leader Mattia Santori dopo oggi a Roma “ci sarà fase 2” - il premier Conte “Incontrarli? Se vogliono io sono a disposizione” : oggi a Roma si svolgerà a Piazza San Giovanni la manifestazione delle Sardine. sono attese più di 100 mila persone che sicuramente riempiranno la piazza. Mattia Santori, ieri è stato ospite a Propaganda Live dove ha voluto tirare le somme di quanto accaduto in un solo mese dal 14 novembre giorno in cui le Sardine manifestarono per la prima volta a Bologna. Il leader delle Sardine ha voluto dissipare qualsiasi dubbio sulla ...

Conte a Milano - aperitivo e passeggiata con Sala in Galleria. Il premier : “Città che ci inorgoglisce - no frattura tra livello locale e nazionale” : aperitivo in galleria per Conte e Sala offerto dal primo cittadino di Milano. Dopo aver preso parte alla prima tappa di ‘Asset – L’Intellig&nce per le imprese’, a Palazzo Reale, il premier si è fermato col sindaco di Milano al Camparino in Galleria Vittorio Emanuele II, dove i due hanno brindato con un cocktail Camparino. Poi insieme hanno attraversato a piedi la galleria, per arrivare a Palazzo Marino L'articolo ...