Conferenza di presentazione del candidato M5s al Senato Luigi Napolitano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Domani, venerdì 31 gennaio, alle ore 11, nelle sale della "Birrzeria Re Carlo", Larghetto Sant'Antonio Abate 1 (nei pressi di piazza Carlo III) si terrà la Conferenza stampa di presentazione del candidato del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica al collegio uninominale Campania – 07 Luigi Napolitano. Saranno presenti la capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino, il Senatore Vincenzo Presutto, la deputata Valeria De Lorenzo, la consigliera regionale Maria Muscarà, i consiglieri comunali Marta Matano e Matteo Brambilla e i facilitatori regionali Agostino Santillo e Luigi Iovino. Prevista la partecipazione di numerosi portavoce e attivisti M5S. Al termine della Conferenza, il candidato Luigi Napolitano effettuerà una passeggiata tra le vie del centro storico per incontrare i cittadini e illustrare loro progetti, idee e proposte per

