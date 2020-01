Comune di Napoli a rischio crac, Confesercenti: ‘Migliaia di posti di lavoro in pericolo’ (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'allarme di Vincenzo Schiavo, presidente della Confesercenti Napoli e Campania: "Qui non è in gioco il futuro dell'amministrazione, ma di migliaia di lavoratori e di centinaia di imprese napoletane". La paura dei più è che si possa arrivare, in caso di dissesto finanziario, alla possibile sospensione o rinvio, se non addirittura dell'annullamento, dei pagamenti già previsti. fanpage

