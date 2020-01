Come una madre con Vanessa Incontrada: anticipazioni prima puntata (Di giovedì 30 gennaio 2020) anticipazioni Come una madre, prima puntata del 2 febbraio: un delitto efferato Vanessa Incontrada torna su Rai1 con una nuova fiction, Come una madre, in cui interpreta la parte di Angela, una mamma che ha perso il figlio di 9 anni in un incidente stradale e che per questo decide di rifugiarsi nella sua casa di famiglia in un paesino su un’isola dell’arcipelago toscano. Nel cast, oltre a Vanessa Incontrada, Simone Montedoro, Giuseppe Zeno e Sebastiano Somma. Il regista, Andrea Porporati, definisce la fiction Come una madre un pò una favola nera e un pò un road movie. Le anticipazioni della prima puntata di Come una madre svelano che, una volta giunta sull’isola, Angela conoscerà la sua misteriosa vicina Elena che ha due figli piccoli, Valentina e Bruno. Una sera la donna chiede ad Angela di ospitare i suoi figli perché lei ha un appuntamento. Ma la serata si ... lanostratv

