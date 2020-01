Come un gatto in tangenziale: chi sono le gemelle del film (Di giovedì 30 gennaio 2020) sono diventate famose Come le gemelle di Come un gatto in tangenziale, la commedia in cui interpretano le sorellastre, Pamela e Sue Ellen, di Paola Cortellesi, ma ecco chi sono nella vita reale. Le gemelle del film Come un gatto in tangenziale, commedia targata Riccardo Milani, in onda stasera su Canale 5 alle 21:20, sono ormai entrate di diritto tra le maschere comiche del cinema italiano, con quel tormentone "Shopping compulsivoo" e la loro fisicità inconfondibili. Chi sono le gemelle Pamela e Sue Ellen, sorellastre - ladre, bugiarde e ossessionate da Franca Leosini - di Monica, interpretata da una grande Paola Cortellesi, nella vita reale? sono le sorelle, naturalmente gemelle, Alessandra e Valentina Giudicessa, nate e cresciute nella periferia romana, proprio a Bastogi, dove si svolge parte di Come un gatto in tangenziale ... movieplayer

