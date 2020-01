Come un gatto in tangenziale: cast, trama e trailer del film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Uscito al cinema nel 2017 arriva su Canale 5 giovedì 30 gennaio alle 21.40 il film diretto da Riccardo Milani (dietro la macchina da presa anche per Mamma o Papà? e Scusate se esisto) dal titolo Come un gatto in tangenziale, commedia che vede al centro di cast una coppia di grandi attori quali Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Come un gatto in tangenziale, il trailer Come un gatto in tangenziale, la trama Il film, uscito in sala lo scorso 28 dicembre, è stato il più grande successo italiano della stagione cinematografica in corso. Come un gatto in tangenziale racconta la storia di Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale che vive nel centro di Roma, e Monica, ex cassiera di supermercato residente nella periferia della Capitale. Due mondi diametralmente opposti che si incontrano per caso, a causa del fidanzamento dei rispettivi figli che i genitori ... tvzap.kataweb

mymovies : Stasera in Tv: i film da non perdere di giovedì 30 gennaio 2020 ?? Un mondo perfetto, Hitler contro Picasso e gli a… - annalore64 : @Ferula18 Verdi con disturbo neuro-oftalmico (diagnosi nel ‘92: benigno/raro/te lo tieni) per cui ogni tanto la pup… - zazoomblog : Come un gatto in tangenziale: trama cast e anticipazioni film su Canale 5 - #gatto #tangenziale: #trama -