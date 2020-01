Come si stanno preparando i Paesi europei al 5G (Di giovedì 30 gennaio 2020) Che posizione prenderanno nei confronti della cinese Huawei contra la quale si sono schierati gli Usa? Dopo le ... ilsole24ore

chetempochefa : 'll tempo è terribile, cancella. Cancella le persone, la memoria. Tutti i testimoni stanno morendo. È più facile ne… - PiazzapulitaLA7 : 'Sono ammirato per come i medici qui a Wuhan stanno combattendo. E spesso non hanno nemmeno le mascherine o i guant… - carlaruocco1 : In aula si stanno tenendo le comunicazioni del Ministro @AlfonsoBonafede sull'amministrazione della #giustizia. La… -