Come Salvini ci farà pagare 300 milioni di euro con il referendum per il taglio dei parlamentari (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quando erano al governo Matteo Salvini e la Lega hanno votato a favore per ben tre volte alla riforma che ha tagliato il numero dei parlamentari. Qualcuno potrà dire che era perché faceva parte del famoso contratto di Governo con il MoVimento 5 Stelle, ma a settembre, dopo il ritiro della mozione di sfiducia nei confronti di Conte, proprio Matteo Salvini in Aula al Senato aveva proposto al MoVimento 5 Stelle di votare in quarta lettura il taglio dei parlamentari per poi andare alle elezioni. La Lega ha sempre votato a favore del taglio dei parlamentari, ma poi ha appoggiato il referendum contro Ed anche dopo essere passata all’opposizione la Lega ha poi votato anche in quarta lettura (assieme a M5S e Partito Democratico) a favore della legge per la riduzione del numero di parlamentari. Insomma la Lega è nettamente a favore della riforma. O forse no. Perché al tempo stesso sei ... nextquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Dopo il voto in Emilia-Romagna? Se pensavano di scoraggiarmi o intimidirmi hanno trovato quello sbagliato… - matteosalvinimi : #Salvini: Bologna è un centro di potere dove ci sono molti interessi. Chi avrebbe mai immaginato la Lega al 32% in… - matteorenzi : Ultimo commento sul voto in Emilia Romagna: forse qualcuno adesso ammetterà che la mossa del cavallo di agosto - ma… -