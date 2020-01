Colpo al clan Contini: presi quattro boss estorsori (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nelle prime ore della mattina odierna, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Napoli – Stella e personale della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di quattro soggetti, ritenuti appartenenti al clan Contini, indagati, a vario titolo, per violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, intralcio alla giustizia ed estorsione, tutti delitti aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento scaturisce da acquisizioni investigative dei citati Reparti che hanno permesso di contestare, a vario titolo, agli indagati, negli anni dal 2012 al 2018, di ... anteprima24

rep_napoli : Napoli, estorsioni e minacce a imprenditori e collaboratori di giustizia: colpo al clan Contini, 4 arresti [aggiorn… - giomo2 : RT @TgrRai: Duro colpo della @poliziadistato al clan Labate, tra le più temibili e potenti articolazioni della 'ndrangheta: 14 gli arresti,… -