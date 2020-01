Claudio Santamaria è un grillino ne «Gli anni più Belli» di Muccino | Video (Di giovedì 30 gennaio 2020) Claudio Santamaria è uno degli attori italiani più amati degli ultimi anni, con il suo talento che è stato consacrato dalla vittoria del David di Donatello per “Lo Chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti. Stavolta si affida a Gabriele Muccino, che nel suo nuovo film “Gli anni più Belli” gli ha affidato il ruolo del co-protagonista Riccardo, un ragazzo sopravvissuto ad un colpo di pistola che vive la vita senza paura e pieno di sogni. Purtroppo quella stessa vita nell’arco narrativo non gli sorride molto portandolo a tentare varie strade, tra cui non ultima quella di candidarsi con il Movimento 5 Stelle: “Il mio personaggio cerca la sua identità nel movimento del cambiamento. È un personaggio smarrito e rappresenta una generazione che si è persa.’cerca la sua strada in un movimento di pancia, pensa che basti l’onestà quando in realtà non è ... giornalettismo

