Ciclismo, i corridori italiani che si sono ritirati a fine 2019. Salutano Daniele Bennati e Roberto Ferrari (Di giovedì 30 gennaio 2020) Undici i corridori italiani che hanno ufficialmente annunciato il ritiro alla fine o durante la stagione 2019. Tra essi diversi nomi importanti. Il primo che balza all’occhio, ovviamente, è Daniele Bennati, velocista che in carriera ha vinto tappe in tutti i grandi giri, ha conquistato la maglia ciclamino al Giro 2008 e la frazione dei Campi Elisi al Tour de France 2007. Negli ultimi anni l’aretino si era reinventato nel ruolo di gregario raccogliendo grandi apprezzamenti da parte di corridori del calibro di Alberto Contador, Nairo Quintana e Alejandro Valverde. Un altro sprinter che ha deciso di appendere la bici al chiodo è Roberto Ferrari, vincitore della tappa di Montecatini Terme al Giro 2012. Tra i ritiro di spicco, oltretutto, figurano anche quello di Ivan Santaromita, campione d’Italia del 2013, e di Moreno Moser, mai realmente capace di tornare ai fasti di ... oasport

