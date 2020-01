Cibo sostenibile solo per 3,4 milioni di persone. ​Ma nel mondo siamo 7,8 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Uno studio mostra gli impatti ambientali della produzione di Cibo. Ma i ricercatori avvertono: "La situazione è grave, ma c'è ancora tempo per cambiare, agendo il prima possibile" Oltre la metà della produzione di Cibo del mondo è insostenibile per il nostro Pianeta. A renderlo noto è un'analisi condotta in 5 anni e pubblicata su Nature Sustainability, che dimostra come la maggior parte del Cibo prodotto abbia costi ambientali altissimi. L'analisi degli studiosi si è basata sulla "teoria dei 9 limiti planetari", formulata nel 2009, che fissa 9 soglie ambientali che le attività umane non dovrebbero oltrepassare. Pena il danno globale. Gli scienziati, guidati dal proffessor Dieter Garten, hanno analizzato 4 dei 9 limiti che, come sottolinea Repubblica, sono quelli collegati alla produzione di Cibo: si tratta, cioè del mantenimento della biodiversità, ... ilgiornale

