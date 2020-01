Chiusura stabilimento Whirlpool di Napoli: proclamato sciopero unitario di 16 ore (Di giovedì 30 gennaio 2020) Vertenza stabilimento Whirlpool di Napoli: dopo l’incontro al Mise, i sindacati Fiom, Fim e Uilm dichiarano 16 ore di sciopero unitario. Il tavolo al ministero dello Sviluppo economico, svoltosi nella giornata di ieri e presieduto dal ministro Stefano Patuanelli, non ha dato ai lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli le notizie sperate. Invitalia è al lavoro per conto del Governo allo scopo di selezionare un nuovo investitore che possa subentrare entro il prossimo luglio, per cui i vertici italiani della multinazionale americana hanno per l’ennesima volta confermato di voler concludere la propria esperienza produttiva nel sito di via Argine a fine ottobre (dopo la mediazione del Governo, visto che l’intenzione iniziale era quella di chiudere a fine marzo). La reazione dei sindacati è durissima, visto che Fiom, Fim e Uilm hanno dichiarato 16 ore di sciopero per tutto il Gruppo ... 2anews

MeritaSocial : Vicino ai lavoratori #Whirlpool: preservare il loro futuro è quello delle loro famiglie, ridare un futuro all’attiv… - italiabuzz1 : Whirlpool, addio a Napoli: 16 ore di sciopero contro la chiusura dello stabilimento - LoredanaNavarra : @marco_merighi @mara_carfagna Caro tu, la prima chiusura di uno stabilimento è avvenuto in Indiana (USA) trasferita… -