“Chi vuol essere milionario?” si gira in Polonia, gli studi spostati a Varsavia nel 2018 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Enrico Remigio ha dato la risposta alla domanda da un milione di euro dagli studi di Varsavia in Polonia. Nel 2018, per questioni di tempo e di budget, Mediaset ha deciso di appoggiarsi agli studi della capitale est-europea, dove il format va in onda quotidianamente. La scenografia del gioco, del resto, è uguale in tutto il mondo. fanpage

borghi_claudio : @AbbyNor08477385 @FabioC_Spada @matteosalvinimi Mi spiace ma se uno vuole stare in prigione perchè non gradisce che… - trash_italiano : #ChiVuoleEssereMilionario, vinto un milione di euro! - QuiMediaset_it : A #ChiVuolEssereMilionario @Gerry_Scotti legge la fatidica domanda da un 1 milione di euro. Non succedeva da 9 anni… -