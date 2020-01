Chi vuol essere milionario “regala” un milione di euro ma gli ascolti non valgono la vincita (Di giovedì 30 gennaio 2020) Buoni numeri per una prima serata di Canale 5 ma si poteva fare molto molto meglio. Considerato il fatto che per quasi un’ora a Chi vuol essere milionario il concorrente ha ragionato sulla domanda da un milione di euro, ci si poteva aspettare di più. Media di 3 milioni di spettatori, 3 punti di share in più rispetto alla passata settimana…Ma questi numeri valgono davvero un milione di euro? Sicuramente il milionario non ha lo stesso appeal delle prime edizioni, del resto sono passati 20 anni, i numeri di Canale 5 in prime time sono imbarazzanti. Ma non si poteva fare di meglio? La serata viene vinta da Rai 1 con il calcio, la Coppa Italia. Oltre 5 milioni di spettatori per la partita. Questo non significa che davanti alla tv ci potesse essere molta più gente per seguire le gesta di Enrico, che alla fine il milione lo ha vinto davvero. CHI vuol ESSER milionario ... ultimenotizieflash

borghi_claudio : @AbbyNor08477385 @FabioC_Spada @matteosalvinimi Mi spiace ma se uno vuole stare in prigione perchè non gradisce che… - trash_italiano : #ChiVuoleEssereMilionario, vinto un milione di euro! - QuiMediaset_it : A #ChiVuolEssereMilionario @Gerry_Scotti legge la fatidica domanda da un 1 milione di euro. Non succedeva da 9 anni… -