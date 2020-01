Chi Vuol Essere Milionario?, nella puntata del 29 gennaio Gerry Scotti leggerà la domanda da 1 milione (Di giovedì 30 gennaio 2020) Chi Vuol Essere Milionario?, nella puntata di mercoledì 29 gennaio, Gerry Scotti leggerà la domanda da 1 milione di euro al concorrente Enrico Remigio. Update 29 gennaio: Enrico Remigio vince il Milione di euro! è il terzo concorrente in Italia e il quarto in assoluto a vincere l’ultimo premio considerando anche quando ancora c’erano le lire e si chiamava miliardario. Ecco di seguito alcuni video uno da 9 minuti con solo l’ultima parte e uno da 50 con tutta l’ultima domanda “Cosa lasciò scritto Gene Cernan l’ultimo uomo a mettere piede sulla Luna” la risposta corretta è “Le iniziali della figlia.   Chi Vuol Essere Milionario? è tornato in onda settimana scorsa, ma fa già parlare di serie perchè nella puntata di mercoledì scorso il giovane manager Enrico Remigio ha compiuto la sua scalata arrivando a leggere, e rispondere, la domanda da ... dituttounpop

