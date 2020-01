Chi Vuol Essere Milionario?, Enrico Remigio vince un milione di euro e confessa: “Ecco come spenderò i soldi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non succedeva da 9 anni a “Chi Vuol Essere Milionario?”. Il manager 30enne di Popoli (Pescara), Enrico Remigio, che nella scorsa puntata è arrivato alla domanda da 300.000 euro, è riuscito a a rispondere all’ultima domanda e a diventare Milionario. La domanda che gli ha permesso di mettere a segno il milione di euro è stata “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”. La risposta era “Le iniziali della figlia”, ossia TDC per Tracy D. Cernan. Remigio stesso ammette di non sapere la risposta, quindi l’illuminazione arriva dopo un lungo ragionamento. Nessuna tentazione di mollare il colpo. “Infatti i miei genitori (padre agente di commercio, madre direttrice di hotel, ndr) e la mia ragazza sono rimasti basiti. Ma ha vinto la paura del rimpianto – spiega il vincitore a Il Corriere della Sera – . Il pensiero di non ... ilfattoquotidiano

