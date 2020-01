Chi vuol essere milionario, Enrico Remigio: “Non conoscevo la risposta su Gene Cernan” (Di giovedì 30 gennaio 2020) In una intervista al "Corriere della Sera", Enrico Remigio ha raccontato le sue impressioni dopo aver superato la scalata di 15 domande e aver vinto un milione di euro: "Non conoscevo la risposta, ci sono arrivato d'istinto. La prima sensazione è stata quella di incredulità". Come spenderà il milione di euro: "Non ho spese nell'immediato, comprerò un anello per la mia fidanzata". tv.fanpage

