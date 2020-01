Chi vuol essere milionario? Enrico Remigio confessa dopo la vittoria da un milione: "Non sapevo la risposta" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un milione di euro in tasca. Un sogno. Ne sa qualcosa Enrico Remigio, il concorrente del game di Gerry Scotti, Chi vuol essere milionario?, che ha letto la domanda da 1 milione euro. Per arrivare in studio ha viaggiato in aereo per 14 ore. Ne è valsa la pena: risposta esatta. Premio vinto. milione i liberoquotidiano

borghi_claudio : @AbbyNor08477385 @FabioC_Spada @matteosalvinimi Mi spiace ma se uno vuole stare in prigione perchè non gradisce che… - trash_italiano : #ChiVuoleEssereMilionario, vinto un milione di euro! - QuiMediaset_it : Riuscirà il concorrente Enrico Remigio a rispondere all'ultima domanda e a diventare milionario? In prima serata su… -