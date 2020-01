Chi è Alessandro Nasi, il compagno di Alena Seredova e padre del terzo figlio della modella (Di giovedì 30 gennaio 2020) La nuova gravidanza di Alena Seredova ha acceso nuovamente i riflettori su Alessandro Nasi, suo compagno dal 2015. Il top manager è torinese, ma è cresciuto a New York. È il vicepresidente del gruppo Exor, di proprietà degli eredi delle famiglie Agnelli e Nasi. È il cugino di Lapo e John Elkann. fanpage

Linkiesta : Conobbe la prigionia durante la Prima Guerra Mondiale e, da ebreo, le durezze delle leggi razziali negli anni ’30.… - sorrisobot : RT @ColorsSounds: Alessandro è affetto da Distrofia Muscolare e ha bisogno anche del tuo aiuto! Non esiste ancora una cura per questa malat… - ColorsSounds : Alessandro è affetto da Distrofia Muscolare e ha bisogno anche del tuo aiuto! Non esiste ancora una cura per questa… -